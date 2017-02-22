Україна і Польща будуть обмінюватися радіолокаційними даними польотів

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") та Польська агенція аеронавігаційного обслуговування (PANSA) підписали угоду про обмін радіолокаційними даними.

Про це йдеться на сайті Державного підприємства обслуговування повітряного руху України ("Украерорух").

"Ця угода є не тільки ще одним доказом тісної співпраці між провайдерами аеронавігаційного обслуговування України та Республіки Польща. Насамперед, важливо, що взаємний обмін даними від засобів спостереження дозволить підвищити рівень безпеки польотів і в зоні відповідальності Львівського районного диспетчерського центру, і в південно-східній частині європейського повітряного простору, управління повітряним рухом у якій здійснюють польські авіадиспетчери. Це відповідає сучасним реаліям розвитку цивільної авіації, рекомендаціям ICAO та Євроконтролю", – зазначив директор Украероруху Дмитро Бабейчук.

Відповідно до угоди, Украерорух надаватиме PANSA інформацію від радіолокаційного комплексу ATCR-33S/SIR-S, розташованого у Львові, а від польського провайдера отримуватиме дані від моноімпульсного радіолокатора, встановленого в Жешуві. Визначено також правила інформаційного обміну, параметри якості даних та методи їх перевірки. Очікується, що оперативний обмін радіолокаційними даними розпочнеться із травня 2017 року.

Як наголосили керівники обох відомств, сусідство і стратегічне положення країн дають широкі можливості для поглиблення взаємовигідного партнерства між провайдерами аеронавігаційного обслуговування, і зокрема для обміну досвідом у контексті втілення проекту Єдине європейське небо (Single European Sky).