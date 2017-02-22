Україна і Польща підписали угоду про обмін радіолокаційними даними

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (“Украерорух”) та Польська агенція аеронавігаційного обслуговування (PANSA) підписали угоду про обмін радіолокаційними даними. Про це повідомляє прес-служба “Украероруху”.

“Ця угода є не тільки ще одним доказом тісної співпраці між провайдерами аеронавігаційного обслуговування України та Республіки Польща. Насамперед, важливо, що взаємний обмін даними від засобів спостереження дозволить підвищити рівень безпеки польотів і в зоні відповідальності Львівського районного диспетчерського центру, і в південно-східній частині європейського повітряного простору, управління повітряним рухом у якій здійснюють польські авіадиспетчери. Це відповідає сучасним реаліям розвитку цивільної авіації, рекомендаціям ICAO та Євроконтролю”, — зазначив директор “Украероруху” Дмитро Бабейчук.

Відповідно до угоди, Украерорух надаватиме PANSA інформацію від радіолокаційного комплексу ATCR-33S/SIR-S, розташованого у Львові, а від польського провайдера отримуватиме дані від моноімпульсного радіолокатора,встановленого в Жешуві. Визначено також правила інформаційного обміну, параметри якості даних та методи їх перевірки.

Очікується, що оперативний обмін радіолокаційними даними розпочнеться із травня 2017 року.