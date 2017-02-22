Україна купуватиме ліки від гепатиту за найнижчими цінами в Європі, - Супрун

Україна буде купувати ліки від гепатиту С за найнижчими цінами в Європі.

Про це повідомляє ВО міністра охорони здоров'я Ульяна Супрун у Facebook.

"Ліки проти гепатиту стали доступні! Сьогодні підписали Мирову угоду між Міністерством охорони здоров'я України та американської біофармацевтичної компанією Gilead. В рамках Угоди компанія Gilead гарантує, що ціни за програмами публічних закупівель складуть $250 за дозу препарату "Совалди". На відміну від європейських країн, де лікування "Совалди" становить десятки тисяч доларів, для України аналогічний курс буде коштувати $750", - пише вона.

Супрун також підкреслила, що препарат "Совалди" вже є у продажу в українських аптеках за ціною 10 250 грн, тоді як генерик, який раніше був доступний на ринку, коштує 15 001 гривень.

Така ціна запропонована компанією в рамках глобальної програми доступності ліків (Global Access Program), до якої Україна була включена в липні 2016 року. Метою програми є розширення можливостей доступу пацієнтів до інноваційних препаратів для лікування гепатиту C та інших небезпечних для життя хвороб.