Україна зберегла 10 місце в рейтингу виробників сталі

Українські металурги в січні 2017 року порівняно з січнем минулого року збільшили виробництво сталі на 8,5% - до 2,103 млн тонн, зберігши при цьому 10 місце у списку світових виробників цієї продукції.

Про це йдеться у повідомленні Всесвітньої асоціація виробників сталі (World Steel Association), пише УНІАН.

Згідно з повідомленням, за підсумками січня лідерство в рейтингу світових виробників сталі традиційно зберіг Китай з показником 67,2 млн тонн (зростання на 7,4% до січня 2016 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися в такому порядку: Японія (9 млн тонн, +2,7%), Індія (8,4 млн тонн, +12%), США (6,9 млн тонн, +6,5%), Росія (6,2 млн тонн, +11,6%), Південна Корея (5,9 млн тонн, +3,2%), Німеччина (3,6 млн тонн, +1,2%), Туреччина (2,9 млн тонн, +12,8%) і Бразилія (2,8 млн тонн, +14,4%).

В цілому в січні 2017 року порівняно з січнем минулого року 66 країн, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі на 7% - до 136,5 млн тонн.

Як відомо, Україна за підсумками 2016 року зберегла 10 місце в світовому рейтингу виробників сталі, збільшивши виробництво на 5,5% порівняно з 2015 роком - до 24,2 млн тонн.

Україна за підсумками 2013 року посіла 7 місце в рейтингу WSA, виплавивши 30,4 млн тонн сталі.

У 2014 році наша країна опустилася на 10 місце з результатом виплавки 27,2 млн тонн.