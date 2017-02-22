Україна зберегла 11 місце в рейтингу світових експортерів озброєнь

Обсяг експорту основних видів озброєнь України в 2016 році становив $528 млн.

Це забезпечило їй 11 місце в щорічному рейтингу світових експортерів озброєнь SIPRI, йдеться в даних Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем світу (SIPRI), пише Інтерфакс-Україна.

У 2016 році Україна експортувала озброєнь на 52,86% більше порівняно з 2015 роком ($347 млн), коли вона була 11-ю в топ-рейтингу світових експортерів озброєнь SIPRI.

За даними SIPRI, серед найбільших імпортерів українських озброєнь в 2016 році були РФ (32%, $169 млн), КНР (17%, $90 млн), ДР Конго (16,3%,$86 млн), Таїланд (12,7%, $67 млн).

Трійку лідерів світового рейтингу SIPRI в 2016 році, так само як і в 2015, очолили США з експортом $9,894 млрд, РФ ($6,43 млрд), Німеччина ($2,813 млрд).