"Укрзалізниця" купить чотири міжрегіональних швидкісних поїзди

У 2017 році "Укрзалізниця" придбає чотири міжрегіональних швидкісних поїзди.

Про це повідомив глава "Укрзалізниці" Войцех Балчун у Facebook.

"У 2017 році повинні придбати 4 міжрегіональні швидкісні поїзди локомотивної тяги в вагонній комплектації", - зазначив він.

Рухомий склад поїздів планується використовувати для перевезення пасажирів на наступних маршрутах: 4-а пара у напрямку Київ – Львів за новим маршрутом через Вінницю – Хмельницький – Тернопіль, 5-та пара у сполученні Київ – Харків та 4-а пара сполученням Київ – Дніпро – Запоріжжя (або Красноармійськ), Одеса – Дніпро (сезонний, літній), Одеса — Львів, подовження маршруту поїзда Київ – Запоріжжя до Мелітополя.