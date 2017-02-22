Уряд Чорногорії повідомив про потужні кібератаки на урядові сайти і ЗМІ

Сайти уряду Чорногорії та низки державних установ, а також деяких провладних ЗМІ, в останні дні зазнали кількох потужних кібератак.

Про це офіційно повідомив уряд Чорногорії, повідомляє Balkan Insight.

"Обсяг і різноманітність атак і той факт, що вони здійснюються на професійному рівні, свідчить про те, що це були синхронні дії", - йдеться у повідомленні уряду.

Вперше офіційні сайти та сайти мережевої інфраструктури опинилися під ударом серйозних кібератак в день парламентських виборів у Чорногорії 16 жовтня минулого року.

Нові великі атаки, які уряд називає ще більш інтенсивними, ніж у жовтні, почалися 15 лютого і досягли свого піку наступного дня, але тривали також і в минулі вихідні.

Уряд Чорногорії заявив, що співпрацює з колегами з країн-партнерів щодоо локалізації та виявлення зловмисників.

"Той факт, що атака орієнтована на сайти державних органів, а також деякі чорногорські ЗМІ, як це було зроблено в день виборів у жовтні, наводить на підозру про мотиви. Мета таких дій - відключити обмін інформацією між чорногорцями та міжнародною громадськістю", - заявили в уряді.

Після жовтневих кібератак уряд Чорногорії оголосив про плани щодо посилення кібербезпеки для захисту даних уряду.