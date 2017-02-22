В Австрії біженця підозрюють у масових вбивствах у Сирії

В Австрії сирійського прохача притулку підозрюють у вбивстві 20 осіб в Сирії.

Про це повідомляє BBC.

27-літньому чоловіку, який був затриманий в західній частині Австрії в червні, загрожує звинувачення у "вбивстві в контексті тероризму".

Його звинувачують у розстрілі беззбройних і поранених солдатів після бою в сирійському Хомсі.

Адвокати сирійця заявляють, що він був серйозно травмований в той час.

За інформацією австрійських ЗМІ, підозрюваний розповідав у притулку для біженців, що він вбивав солдатів урядових військ.

Повідомляється, що підозрюваного взяли під слідство, коли чиновників попередили щодо його розповідей про події в Сирії минулого року.

Зазначається, що Австрія не може здійснити екстрадицію чоловіка до Сирії через громадянську війну в країні.

Тому таке рішення - провести суд за його ймовірні злочини, вчинені в іншій країні, - вважається першим в Австрії.

Повідомляється, що дії, у яких він звинувачується, кваліфікуються як тероризм і його можна притягнути до відповідальності в рамках міжнародної угоди по боротьбі з тероризмом.