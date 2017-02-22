В окупованому Криму ще двох кримських татар примусово помістили в психлікарню

Влада окупованого Криму помістила фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Айдера Саледінова та Рустема Ісмаїлова в психіатричну лікарню для проходження примусової психіатричної експертизи.

Про це повідомила дружина Ісмаїлова на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні 22 лютого мого чоловіка Ісмаїлова Рустема і чоловіка Гузаль – Салединова Айдера поміщають у психіатричну лікарню за адресою вулиця Рози-Люксембург, Сімферополь. Ми розцінюємо ці дії з боку силовиків як застосування каральної медицини", – повідомила Фатма Ісмаїлова.