В Ощеві на Волині відкрили музей українських героїв

Життя двох ощівчан – Володимира Павлюка та Олександра Міхєєва – забрала неоголошена війна на сході України. Їхню пам’ять присутні на заході вшанували хвилиною мовчання, портрети Героїв вміщено на стендах музею. Володимир Павлюк народився і виріс в Ощеві. Тут він закінчив місцеву школу, одружився. У зону АТО Володимир Павлюк пішов добровольцем, служив у «Правому секторі». За офіційною версією, він помер по дорозі додому у м. Цюрупинськ. Проте згодом у сільську раду прийшла звістка, що Володимир Павлюк «загинув під час виконання військового обов’язку». Досі не знаходить спочинку через непоправну втрату мама Володимира Віра. Сиротами залишилися дві доньки Героя. Торік Володимиру Павлюку урочисто відкрили пам’ятну дошку на стінах рідної школи.

Життя Олександра Міхєєва обірвалося в рідному селі. Він народився і виріс у Луцьку. Сім років тому сім’я переїхала в Ощів. У Олександра залишився важкохворий син Богданчик. У зоні проведення АТО Олександр Міхєєв служив на машині швидкої допомоги, вивозив поранених із поля бою, був контужений. Дома, будучи уже демобілізованим, він помер від серцевого нападу.

У оновленому залі музею у місцевій школі увагу привертають інформаційні стенди, які присвячені перебігу військового конфлікту на сході України, розповідають про Героїв Небесної Сотні, а також про загиблих горохівчан – учасників АТО. Важливими експонатами Музею є українські прапори, привезені воїнами-ощівчанами із зони бойових дій.

Роман НОВОСАД, Волинська область