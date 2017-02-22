В Україні запустили додаток для психологічної допомоги військовим

В Україні запустили мобільний додаток "PFA mobile Ukraine", створений для волонтерів, рятувальників та інших служб реагування.

Як пише "Українська правда. Життя", додаток може стати в нагоді комбатам, які хочуть допомогти підопічним, чи волонтерам, які постійно контактують з постраждалими.

Завдяки йому можна допомагати тим, хто перебуває чи перебував у зоні АТО. В ньому прописані алгоритми роботи як з дорослими, так з підлітками і немовлятами: від симптомів до схеми допомоги.

Додаток пропонує певний алгоритм дій, який варто застосовувати при першій психологічній допомозі, та дозволяє користувачу зберегти інформацію про того, хто постраждав.

"Доведено, що це працює. Але якщо не виконувати котрийсь з елементів, можна не допомогти тим, хто замислюється над самогубством або важко переживає втрату", - розповіла психолог і голова Development Foundation Марта Пивоваренко.

Додаток можна скачати на iOS та Android. Після завантаження програма не потребує доступу до інтернету.