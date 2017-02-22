В Ужгороді консолідують зусилля задля правової підтримки учасників АТО

У середу, 22 лютого, в Закарпатській ОДА відбулося засідання круглого столу «Розширення доступу до безоплатної правової допомоги», організоване Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Закарпатській області та Головним територіальним управлінням юстиції, за участі позаштатного радника Міністерства соцполітики України з питань ВПО у Закарпатській області Анжели Бабкіної, представників Департаменту соцзахисту населення Закарпатської ОДА, обласного центру зайнятості, ГУ Державної міграційної служби в Закарпатській області, Української Гельсінської спілки з прав людини, Регіонального штабу з питань соцзабезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованих територій України та району проведення АТО, ГО «Закарпаття – Донбас», громадських об’єднань учасників АТО та ВПО та внутрішньо переміщених осіб.

Директор регіонального центру Василь Попадинець зазначив, що головною метою проведення круглого столу є покращення поінформованості внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО та інших соціально вразливих категорій громадян, коло яких, завдяки внесеним у січні 2017 року змінам до Закону «Про безоплатну правову допомогу», значно розширилося, про їхнє право на отримання безоплатної вторинної допомоги.

Радник Мінсоцполітики з питань ВПО на Закарпатті Анжела Бабкіна, яка є і представником програми «Радник», започаткованої урядом Канади, як реакція на бойові дії на сході України, каже, що «чимало звернень від ВПО потребують саме правової допомоги, тому надання безоплатної вторинної правової допомоги є надзвичайно актуальним. Адже у переважній більшості вимушені переселенці не мають коштів, аби найняти собі адвоката для представництва своїх інтересів».

Координатор УГСПЛ у м. Ужгород Борис Кондратюк запевнив, що вони й надалі співпрацюватимуть із Регіональним центром у питаннях надання правової допомоги краянам, та наголосив, що «з огляду на децентралізацію, яка триває в Україні, хочеться аби правовим супроводом зацікавилися і територіальні громади».

До обговорення проблемних питань, що виникають у процесі реалізації учасниками АТО, ВПО, малозабезпеченими тощо своїх конституційних прав та пошуку шляхів їх вирішення, також долучилися секретар Регіонального штабу з питань соцзабезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованих територій України та району проведення АТО Анжеліка Логінова, адвокати Лариса Жук та Володимир Гомза. Переселенка зі сходу України Олена Кондратенко - мати п’ятьох дітей, каже, що нині найбільшими проблемами для переселенців залишаються питання житла та працевлаштування. Наразі вона та ще кілька родин вимушені мешкати у готелі сплачуючи високі тарифи за електроенергію, воду тощо, та ще й живучи у холодних приміщеннях. Винайняти житло вона, як і більшість переселенців, не має можливості, бо грошей, які компенсує держава, вистачає хіба що на оренду однокімнатної квартири. Проблемно в Ужгороді і з працевлаштуванням. Олена Кондратенко переконана, що чимало переселенців змушені були повернутись до рідних домівок у зоні бойових дій саме через ці невирішені проблеми…

Учасники засідання домовилися щодо проведення регулярних зустрічей зацікавлених сторін із представниками ГТУЮ та РЦ та консолідації зусиль державних структур та громадських організацій з метою вирішення проблемних питань соціально вразливих категорій громадян у правовому полі.

Оксана ДУДАШ, для «Дня», Ужгород, фото автора