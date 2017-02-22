Відхід США від глобального лідерства може дестабілізувати ситуацію в світі, - Турчинов

Відхід США від глобального лідерства може спровокувати інші держави до спроби сформувати або розширити зони власного впливу та дестабілізацію.

Про це заявив під час засідання керівного складу ЗСУ секретар ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає УНН.

"Відхід США від глобального лідерства може спровокувати інші держави до спроби сформувати або розширити зони власного впливу. Можна очікувати на дестабілізацію, зокрема у східній Європі, на близькому та середньому Сході, південній та східній Азії, та в інших регіонах світу", - сказав він.

Також він зазначив, що посилення глобальних протиріч загрожує виниканням глобального конфлікту.

"Поглиблюється криза ЄС, Міграційна криза, грецько-берегова криза, Нідерландський референдум про асоціацію з Україною, Brexit, зростання впливів радикальних антиєвропейських сил та рухів. Усі ці нібито не пов’язані між собою події, є прямим наслідком суперечності загальноєвропейських, яких розуміють у Брюсселі і національних інтересів", - додав він.