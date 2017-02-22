Відведення зброї до 21 лютого було зірвано, - Геращенко

Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко повідомила, що в рамках неформальної Мінської платформи відбулася зустріч депутатів з українським представником в ключовій безпековій підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України, Євгеном Марчуком. На цій зустрічі було присутні багато депутатів.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Геращенко нагадала, що згідно чергових домовленостей в Мінську і міністрів закордонних справ нормандського формату в Мюнхені, до 20 лютого мало відбутися відведення важкої техніки вздовж всієї лінії зіткнення і припинення вогню.

"Марчук розповів депутатам про реальний стан речей щодо порушення режиму тиші , він оцінює безпекову ситуацію останніх днів як непросту, він говорить про відносне зменшення обстрілів в останні 2 дні (при цьому гарячими залишаються Маріупольський і Авдіївський напрямки), і констатує ,що відведення зброї до 21 лютого було зірвано (відбулося лише на деяких ділянках)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначила перший заступник Голови ВРУ, під час цієї зустрічі говорили про діяльність СММ ОБСЄ, жорстко засудили визнання РФ так званих документів ОРДЛО.

У свою чергу, на думку народних депутатів, українська сторона на ТКГ має ставити перед РФ питання про скасування цього указу, бо на українських територіях мають бути тільки українські документи.

"Також ми мали дуже плідну і цікаву дискусію про міжнародний досвід реінтеграції територій. Я думаю, всі присутні депутати відчули, наскільки Марчук , як і всі інші учасники Мінських груп, переживає за ситуацію, як бореться за те, аби досягти режиму тиші. І дякую Є. К. Марчуку за мудрість і професіоналізм, такі рідкісні в наші буремні часи", - додала Геращенко.

Нагадаємо, МЗС Польщі засудило визнання РФ документів ОРДЛО.