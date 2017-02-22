Вперше в історії шефом поліції Лондону стала жінка

Очільником поліції Лондону вперше в історії стала жінка - Крессида Дік змінила на цій посаді сера Бернарда Хоган-Хоу, повідомляє ВВС.

"Це дуже велика відповідальність і прекрасні можливості. Я з нетерпінням чекаю можливості захищати жителів столиці та служити їм", - заявила Крессида Дік.

Раніше Дік працювала главою національної антитерористичної служби.

У 2005 році після вибухів у Лондоні Дік була одним з керівників операції, під час якої загинув бразилець Хуан Чарльз де Менезес. Як пізніше з'ясувалося, поліцейські помилково прийняли його за терориста-смертника. Суд постановив, що поліцейські порушили ряд правил безпеки, але сама Крессида Дік була визнана непричетною до загибелі бразильця. У 2014 році чиновниця перейшла на посаду до міністерства закордонних справ.

Зарплата нової глави лондонської поліції складе більше 270 тисяч фунтів на рік (близько $335 тис.) без урахування премій.