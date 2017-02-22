ВРУ ратифікувала угоду з ЄС щодо малого і середнього бізнесу

У середу, 22 лютого, Верховна Рада підтримала законопроект №0130 про ратифікацію угоди між Україною та Євросоюзом про участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу" (COSME).

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На підтримку законопроекту проголосували 226 народних обранців.

COSME – програма ЄС, спрямована на створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу, яка реалізується в рамках стратегії “Європа-2020” та затверджена регламентом Ради ЄС.

Намір України приєднатися до програми COSME зазначено в пункті №334 плану заходів по імплементації угоди про асоціацією між Україною та ЄС. Участь України у програмі COSME визначена в дорожній карті щодо підтримки ЄС короткострокових пріоритетів України, включена до плану відновлення України на 2015-2017 роки, підтримана на першій та другій зустрічах Ради асоціації між Україною та ЄС в Брюсселі, на 17-му саміті Україна-ЄС в Києві та на Ризькому саміті східного партнерства.

Приєднання України до програми COSME відкриває доступ українським підприємствам державного, приватного та громадського секторів до фінансування як з боку бюджету програми COSME (близько 0,9 млрд євро), так і з боку інвестиційних та венчурних фондів ЄС.

Нагадаємо, Нідерланди порахували прибуток та вказали на те, що угода про зону вільної торгівлі Україна-ЄС позитивно вплине на голландську економіку.