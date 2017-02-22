ЄК оштрафувала Австрію за неправдиві дані про заборгованість

Єврокомісія оштрафувала Австрію на 29,8 млн. євро через те, що один із регіонів країни наддав недостовірні дані по заборгованості за два роки, повідомляє Associated Press.

Єврокомісія заявила про "серйозну недбалість державних структур землі Зальцбург, що призвело до викривлення статистичних даних в 2012 і 2013 роках про дефіцит Австрії і даних про заборгованість".

Єврокомісар Маріанна Тіссен заявила, що неправильні дані були виправлені в квітні 2014 року, Єврокомісія не ставить під сумнів достовірність загальних даних від Австрії.