За добу бойовики 59 разів обстріляли позиції ЗСУ, поранений 1 військовий, - штаб

Бойовики продовжують в односторонньому порядку порушувати будь-які домовленості.

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Широкине та Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Гнутове, Талаківку, Водяне, Павлопіль. По Тарамчуку та Широкиному вели вогонь БМП противника.

Позиції українських військ у Водяному були обстріляні окупантами із застосуванням реактивних установок Град "П", 122-мм артилерії, 120-ти та 82-х міліметрових мінометів. Крім того, із 122-мм артилерії противник обстріляв наші позиції у Широкиному. Упродовж цих обстрілів російсько-окупаційні війська випустили щонайменше три реактивні снаряди з реактивних установок Град "П", сім снарядів калібру 122 мм та три десятка мін різного калібру.

На Донецькому напрямку – зі 120 та 82 міліметрових мінометів загарбники обстріляли Авдіївку, Луганське та Опитне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Луганське, Зайцеве та Кам’янку. По Кам’янці вогонь вів і снайпер. По Авдіївці – танк.

На Луганському напрямку з 82 міліметрових мінометів обстріляли Катеринівку та Новоолександрівку. З гранатометів – Станицю Луганську.

Загалом зафіксовано 59 обстрілів.

Одного нашого військового поранено.