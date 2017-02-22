Затриманих кримських татар катують, - адвокат

Усі заарештовані вчора кримські татари заявили, що їм не навмисно не давали їсти і пити цілий день, тримали в транспортному засобі, що не опалювався, а декого побили.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Еміль Кубердінов.

"Всі заарештовані заявили, що їм навмисно не давали пити і їжу з ранку і до пізнього вечора, при цьому всіх тримали в транспортному засобі, що не опалювався. Це тортури! Також, затриманий громадський активіст Григорь заявив, що його одразу в машині почали бити. Він ледве зайшов у зал суду!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 лютого на території окупованого Криму поновилися обшуки активістів, у результаті чого вже було затримано 20 кримських татар.