Жителів західної України попереджають про повінь

22 - 23 лютого через вiдлигу i сніготанення на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5 - 1,5 м

Про це повідомляють у ДСНС.

Очікується руйнування льодових явищ, льодохiд, на дiлянках русел з порушеною пропускною здатнiстю (пiд мостами, на звужених дiлянках русел, в мiсцях iснуючих заторiв льоду) - формування (посилення) заторiв льоду з рiзким пiдвищенням рiвнiв води, в Туркiвському, Дрогобицькому районах Львiвщини. При цьому можливе часткове затоплення заплав, с/г угiдь, окремих населених пунктiв, господарських об'єктiв, розташованих вище місць утворення заторiв.

22 - 24 лютого через потеплiння та опади на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,3 – 1,0 м над рiвнями.

Очікується послаблення льодового покриву, мiсцями його руйнування, льодохiд, на окремих дiлянках можливе утворення заторiв льоду з додатковими пiдйомами рiвнiв води на 0,5 - 1,0 м.

23 - 24 лютого, внаслідок сніготанення та опадів, на рiчках Закарпаття очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,5м, в нижнiх течiях Боржави та на дiлянцi Тиси В.Бичкiв - Вилок на 1,5 - 2,5м над рівнями.

В нижнiй течiї р. Боржава можливий початковий вихiд води на заплаву.

Також 23 - 26 лютого через вiдлигу та сніготанення на лівих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 0,7 м. Очікується руйнування льодових явищ, мiсцями льодохiд.

На окремих понижених дiлянках берегiв можливий початковий вихiд води на заплаву.