Латвія заборонила в'їзд 49 фігурантам "списку Магнітського"

Міністерство закордонних справ Латвії заборонило в'їзд в країну 49 іноземцям, внесеним у так званий "список Магнітського".

Про це глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич написав у своєму Twitter.

"Виконуючи рішення Сейму (Парламент Латвії) і ґрунтуючись на законі про імміграцію, я заборонив 49 людям в'їзд на територію Латвії, посилаючи чіткий сигнал про те, що права людини мають значення", - написав Рінкевич.

Як повідомлялося раніше, Сейм Латвії схвалив запровадження санкцій стосовно фігурантів так званого списку Магнітського.

У своєму рішенні латвійський Сейм висловлює засудження Росії за недостатнє розслідування обставин смерті Сергія Магнітського, а також наголошує, що Латвія послідовно виступає проти відвертих порушень прав людини, фінансового шахрайства і корупції.

Також у рішенні міститься заклик до всіх парламентів країн ЄС і НАТО ухвалити "закони Магнітського", щоб зміцнити правове середовище. Сейм Латвії підтримує запровадження санкцій на рівні ЄС.

Pursuant resolution of Saeima (Parliament of Latvia) and based on Immigration law I have banned 49 individuals from entering the territory of the Republic of Latvia sending clear signal that rule of law and human rights matter #MagnitskyAct

