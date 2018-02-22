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Андрій Коваль, український історик і громадський діяч

Латвія заборонила в'їзд 49 фігурантам "списку Магнітського"

22 лютого, 2018 - 22:26
Фото Reuters

Міністерство закордонних справ Латвії заборонило в'їзд в країну 49 іноземцям, внесеним у так званий "список Магнітського".

Про це глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич написав у своєму Twitter.

"Виконуючи рішення Сейму (Парламент Латвії) і ґрунтуючись на законі про імміграцію, я заборонив 49 людям в'їзд на територію Латвії, посилаючи чіткий сигнал про те, що права людини мають значення", - написав Рінкевич.

Як повідомлялося раніше, Сейм Латвії схвалив запровадження санкцій стосовно фігурантів так званого списку Магнітського.

У своєму рішенні латвійський Сейм висловлює засудження Росії за недостатнє розслідування обставин смерті Сергія Магнітського, а також наголошує, що Латвія послідовно виступає проти відвертих порушень прав людини, фінансового шахрайства і корупції.

Також у рішенні міститься заклик до всіх парламентів країн ЄС і НАТО ухвалити "закони Магнітського", щоб зміцнити правове середовище. Сейм Латвії підтримує запровадження санкцій на рівні ЄС.

Нагадаємо, Сергій Магнітський був заарештований за обвинуваченням у несплаті податків, у той час коли він стверджував, що в Росії сталося масштабне розкрадання, санкціоноване і проведене російськими чиновниками. Він помер у слідчому ізоляторі, провівши в ньому 358 днів. Вважається, що Магнітському не була надана належна медична допомога.

Джерело: Укрінформ

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