Підсумки тринадцятого дня Олімпіади-2018

Один із найбільш плідних днів відбувся у Пхьончхані. Сьогодні розігрували відразу дев’ять комплектів нагород та визначали переможця у жіночому хокейному турнірі. Українці могли тримати кулаки за наших спортсменів лише у двох видах спорту – біатлоні та гірськолижному спорті. Окрім цього, день був сповнений скандалом в українській команді. Про головні події тринадцятого олімпійського дня у нашому щоденному звіті.

Скандал в українській біатлонній команді

А почнемо ми не зі спортивних досягнень, а зі скандалу в лавах біатлонної команди. Від самого ранку мережу сколихнула відвертість з вуст української біатлоністки Валентини Семеренко. Спортсменка в коментарях до інтерв’ю старшого тренера жіночої збірної Уроша Велепця у фейсбук-групі «UA: Біатлон» розійшлася не на жарт. Спортсменка незадовго до гонки розкритикувала тренерів, які не включили її до складу естафетної гонки, та колег із команди. «Знаєте, вболівальники, у нас не команда, а просто... Не вірте жодному слову, це все брехня. Тренер навіть збори не провів і не повідомив, чому кинув мене. Ні Ірина, ні Меркушина не потрапляли, всі гонки бігли гірше за мене. Боляче і образливо, коли брешуть просто у вічі. Навіть Урошу написала, щоб він провів збори, він злякався... Повірте, тепер я просто не буду мовчати, прикро і боляче, коли розбивають твою мрію, твою роботу», - написала Валентина Семеренко.

Уболівальники по-різному відреагували на слова Валентини: одні підтримували спортсменку, інші дорікали у тому, що це може негативно вплинути на звітну гонку. Тож, здається, в українському біатлоні визріває серйозний конфлікт, у першу чергу, з тренерським штабом, який протягом Олімпіади і справді приймав дивні рішення. Чого лише варта ситуація із відсутністю Джими у двох стартових гонках. Однак президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак заявив, що склад було обрано оптимальний. Окрім цього, вони зважили на функціональну готовність Валі Семеренко і виставили на гонку молодих спортсменок.

Українське фіаско останньої жіночої гонки

Останньою дисципліною, на яку сподівалися вболівальники, залишалася жіноча естафета. Однак команда у складі Ірини Варвинець, Віти Семеренко, Юлії Джими та Анастасії Меркушиної не змогла поборотися за медалі.

Погодні умови у Пхьончхані сьогодні були неспокійними: сніг та ще й поривчастий вітер зіпсували роботу на стрільбищі навіть кращим із кращих. Перший вогневий рубіж для Ірини Варвинець склався ідеально – спортсменка відстрілялася в «нуль» і вийшла на дистанцію другою. Однак на стійці зіштовхнулася із проблемами: Ірині не вистачило трьох додаткових патронів, щоб закрити мішені, тому вона пішла на коло штрафу, як і Віта Семеренко на другому етапі. Із лідерів на першому колі завалилася і команда Німеччини. Негаразди на вогневих рубежах у ході гонки були в італійської снайперки Доротеї Вірер (два штрафні кола), у німкень Франциски Гільдебранд та Деніз Геррманн (по одному штрафному колу), норвежок Тіріль Екгофф та Інгрід-Ланнмарк Тандреволл (одне та два відповідно).

Із українок найкраще відпрацювала свій етап Юлія Джима, яка сумарно використала два додаткові патрони, а за ходом була другою на останньому колі. Проте зусиллями Юлії було вже важко вийти із другого десятка турнірної таблиці. Анастасія Меркушина обійшлася теж без кіл штрафу, але ходом відіграти місце в десятці їй було не під силу. У підсумку Україна одинадцята з хвилиною і 41,4 секунди відставання від лідера.

А перемогли ті, хто зміг впоратися цього дня із роботою на вогневих рубежах. Білоруська команда у складі Надії Скардіно, Ірини Кривко, Дінари Алімбекової та Дар’ї Домрачевої завоювала «золото» Олімпіади, а лідер збірної Дар’я Домрачева стала першою в історії біатлону чотириразовою чемпіонкою Олімпійських ігор, обійшовши словачку Анастасію Кузьміну і німкеню Каті Вільгельм, у яких по три золоті нагороди. Збірна Швеції отримала срібну нагороду, а француженки – «бронзу».

Несподівані лідери у гірськолижному спорті

У гірськолижному спорті чоловіки розіграли нагороди у слаломі. Український спортсмен Іван Ковбаснюк, на жаль, не зміг увійти до когорти тих спортсменів, які змогли фінішувати, – наш співвітчизник зійшов з траси.

Фаворитами змагань були австрієць Марсель Гіршер і норвежець Генрік Крістофферсен. Гіршер зійшов з дистанції під час першої спроби, подарувавши можливість Крістофферсену домінувати у звітній гонці. Але сумна доля на другій спробі спіткала й норвежця, який теж зійшов з дистанції у другій спробі. А переможцем сенсаційно став спортсмен зі Швеції Андре Мюрер. До цього 35-річний швед мав лише «бронзу» Ванкувера у спеціальному слаломі. Не менш сенсаційно посів другу сходинку швейцарець Рамон Ценхойзерн. Австрієць Міхаель Матт замкнув чільну трійку призерів.

Не менш несподівано завершилися змагання жінок у суперкомбінації. Мікаела Шиффрін провально пройшла швидкісний спуск, програвши майже дві секунди Ліндсі Вонн та трохи більше секунди швейцарці Мішель Гізін. У слаломі швейцарка добре пройшла слалом і піднялася на першу сходинку, а Ліндсі Вонн взагалі несподівано зійшла з дистанції. Таким чином, Мішель Гізін стала чемпіонкою Олімпіади, а американська гірськолижниця Шиффрін піднялася на другу сходинку. Третє місце у ще однієї швейцарки Венді Гольденер.

Американки взяли «золото» у хокеї

До фіналу хокейного турніру вийшли команди двох країн – Канади і США. На звітній Олімпіаді колективи були в одній групі – тоді перемогу здобули саме канадійки. Фінальний матч тримав у напрузі всіх уболівальників. За підсумком основного часу та овертаймів рахунок був рівним. Американка Гіларі Найт відкрила рахунок лише наприкінці першого періоду, реалізувавши більшість. А от канадійки на старті другого відквитали втрачене і навіть вийшли вперед. Забивали Гейлі Ірвін і Марі-Філіп Пулен. А от за шість хвилин до завершення Монік Ламуре-Морандо скористалася помилкою суперниці і зрівняла рахунок – 2:2. В овертаймі хокеїстки не забивали, тому переможця визначали у серії булітів, де вирішальний кидок зробила американка Джослін Ламуро-Девідсон. Таким чином, США бере перше олімпійське «золото» з 1998 року, а Канада задовольняється лише «сріблом».

Угорщина взяла перше «золото»

У шорт-треку було розіграно три комплекти нагород. Чоловіки змагалися на дистанції 500 метрів, жінки – 1000 метрів. До того ж, відбулася чоловіча естафета (5000 метрів).

Китайський спортсмен У Дацзінь приніс Китаю перше «золото». Спортсмен у фінальному забігу подолав дистанцію за 39,584 секунди і встановив новий світовий рекорд на дистанції 500 м. Срібна й бронзова медалі – у господарів Олімпіади Хван Де Хона (39,854 секунди) і Лім Хе Джуна (39,919).

Головною фавориткою жіночого забігу на 1000 метрів була Чхве Мін Джон, яка вже мала «золото» на дистанції 1500 метрів та в естафеті. Однак сьогодні на дистанції вона налетіла на свою співвітчизницю Шим Сук Хі. Обидві кореянки впали і залишилися без медалей. А чемпіонкою Олімпіади-2018 стала Сюзанн Шултінг з Нідерландів. 20-річна спортсменка фінішувала у фіналі «А» з результатом 1:29.778. «Срібло» завоювала Кім Бутен із Канади (1:29.956), а «бронзу» Аріанна Фонтана з Італії (1:30.656).

Чоловіча збірна Угорщини у складі Шаоана Лю, Шандора Лю Шаоліня, Віктора Кноха та Чаби Бур’яна з олімпійським рекордом (6.31,971) виграла «золото» в естафеті на 5000 метрів. Срібні нагороди завоювала збірна Китаю, бронзові нагороди – у канадців.

Історичний комплект нагород в біг-ейрі

Уперше в історії Олімпійських ігор розіграли комплект нагород у сноубордингу у дисципліні біг-ейр серед жінок. Першою тріумфаторкою стала австрійка Анна Гассер з результатом 185 балів. «Срібло» в американки Джеймі Андерсон, яка показала результат 177.25 бала. Бронзову нагороду здобула 16-річна новозеландська сноубордистка Зої Садовскі-Синнотт.

Німці прогнозовано стають чемпіонами у двоборстві

Після останнього виступу німецьких спортсменів у двоборстві не виникало питань, кого вважатимуть фаворитом у командному змаганні. І справді, німецький колектив у складі Вінценца Гейгера, Фабіана Рісле, Еріка Френцеля та Йоганнеса Рідцека тріумфував на звітному старті. Після стрибків із великого трампліна бундесмашина залишалася на другій сходинці, програючи лише 6 секунд австрійцям. Як і очікувалося, для німецького колективу це відставання нічого не значило, тому фінішну смугу вони перетнули на 52.7 секунди швидше, ніж їхні найближчі переслідувачі з Норвегії. Трійку лідерів замкнула Австрія.

Нова Зеландія взяла другу «бронзу»

У змаганнях зі скі-хафпайпу серед чоловіків очолили п’єдестал пошани американці. У третій спробі Девід Уайз набрав аж 97.20 балів та обійшов свого співвітчизника Алекса Феррейру, котрий лідирував майже протягом усіх трьох спроб. Трійку лідерів замкнув новозеландець Ніко Портіус. Для Нової Зеландії це друга «бронза» на цій Олімпіаді та третя в історії зимових Олімпійських ігор.

Медальний залік за три дні до завершення ХХІІІ Олімпійських ігор виглядає так. Норвегія та Німеччина вирівнялися за кількістю золотих нагород (по 13). Але збірна Норвегії за кількістю срібних та бронзових медалей має кращий показник, тож вона на першому місці. Німеччина друга. Трійку лідерів замикає Канада, у якої дев’ять золотих, сім срібних та вісім бронзових нагород. Близько до канадійців підібралися і американці, у яких вісім золотих, сім срібних і шість бронзових медалей. П'ятірку лідерів замикають Нідерланди. Україна із однією золотою медаллю опустилася на дев’ятнадцяту сходинку.

Богдан Проскуров