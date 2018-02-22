РФ намагається втрутитись у вибір переможців "Оскара", - ЗМІ

Росія запроваджує інформаційну кампанію тиску, яка має на меті скомпрометувати принаймні дві документальні стрічки, номіновані цьогоріч на "Оскар".

Про це йдеться в публікації The New York Times, передає Укрінформ.

"Росія створює приводи для суперечок, намагаючись посіяти сумніви серед тих, хто голосує, або навіть ще гірше. Втім, цього разу мета – не майбутні вибори, а (визначення переможців – ред.) на "Оскарі", - зауважує видання.

Серед "цілей" російського впливу опинилася картина режисера Фереса Файяда "Остання людина в Алеппо", номінована на премію американської кіноакадемії. Як пише газета, картина про громадянську війну в Сирії роздратувала російського президента Путіна.

Файяд провів майже два роки добровольцями "білих касок" – сирійських працівників швидкої медичної допомоги, які рятували життя поранених, витягували тіла загиблих та збирали відірвані кінцівки у руїнах після авіаційних ударів сил Асада, підтримуваних Росією.

За словами режисера, він відчув зневагу після прем'єри його стрічки минулого року на фестивалі у Санденсі, яка здобула там гран-прі. Російські медіа одразу затаврували його як "прозахідного пропагандиста", фільм якого є прихованою рекламою "Аль-Каїди". Тож членів кіноакадемії, які працюють з документальними картинами, "могло заскочити зненацька" висловлювання видання Russia Insider, що "номінація фільму на "Оскар" стала яскравим доказом того, як зіркова індустрія Голлівуду стала невід'ємною частиною пропагандистської машини США". За словами режисера, цей інформаційний тиск триває.

Тим часом фільм про звірства в Сирії, що кояться за підтримки Москви, не є однією стрічкою, яку російська сторона не хотіла би бачити серед переможців. Як пише видання, на журі "Оскара" чиниться вплив також щодо картини "Ікар" режисера Брайана Фогеля.

Головним героєм цього фільму став доктор Григорій Родченков, колишній директор антидопінгової лабораторії Росії. Зараз він переховується в США після розкриття урядової змови в РФ щодо підміни допінг-аналізів російським спортсменам на Олімпіаді в Сочі 2014 року. Під час створення картини Фогель чотири рази змінював місце зйомок, використовував одноразові телефони й був вимушений обробляти матеріал не на спеціальному сервері, а виключно на жорстких дисках через погрози з боку російських спецслужб. Самого Родченкова довелося переховувати в чотирьох різних будинках, в той час як його колеги з антидопінгової лабораторії раптово гинули за нез'ясованих обставин.

Нині триває російська кампанія проти доктора Родченкова. Нещодавно уряд РФ заявив, що вимагатиме від США видачі колишнього чиновника, хоча Росія не має такої угоди з американцями. Член Олімпійського комітету Росії заявив, що Родченкова слід розстріляти, а Путін назвав інформатора "ідіотом, якого контролюють американці".

Видання пише, що росіяни намагаються сформувати "альтернативну" думку для американської аудиторії, з метою впливу на результати "Оскара", через кампанію дезінформації у своїх англомовних мережах RT та Sputnik.

Ювілейна, 90-та церемонія оголошення переможців Американської академії кіномистецтв "Оскар" відбудеться 4 березня. Трансляція вестиметься з Театру «Долбі» (раніше відомому як "Кодак") у Лос-Анджелесі.