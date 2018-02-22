У парламенті Нідерландів скасували закон, що блокував асоціацію Україна-ЄС

Нижня палата парламенту Нідерландів проголосувала за скасування закону про консультативний референдум, через який в 2016 році було заблоковано Угоду про асоціацію Україна-ЄС.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на NOS.

76 депутатів з коаліційних фракцій проголосували за законопроект, який регулює скасування чинного закону. Законопроект подала міністр внутрішніх справ Кайса Оллонгрен. Проти проголосували 69 опозиційних депутатів.

В ході дебатів стало зрозуміло, що жодна з опозиційних партій не згодна з тим, як уряд хоче позбутися закону про референдум.

Кілька опозиційних партій заявили, що спочатку хотіли побачити альтернативу, і вони не розуміють, чому Оллонгрен не дочекалася оцінки консультативного референдуму.

Через кілька тижнів закон про скасування буде розглянуто в Сенаті (верхня палата парламенту). Тут теж урядові партії мають сильну більшість.

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