Українки вибороли 2 медалі на ЧЄ з кульової стрільби

22 лютого, 2018 - 22:50
В угорському Дьйорі продовжився розіграш медалей європейської першості з кульової стрільби (пневматична зброя) в якій бере участь українська команда, передає прес-служба Мінмолодьспорту.
Представниця "жовто-блакитних" Галина Авраменко у вправі ГП-11А виборола бронзову нагороду.
Команда України у складі Людмили Василюк, Вікторії Рибовалової та Галини Авраменко стала віце-чемпіонкою Європи у цій же вправі.
Нагадаємо, що Світоліна проходить у півфінал тенісного турніру в Дубаї.
Джерело: День