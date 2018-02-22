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Андрій Коваль, український історик і громадський діяч

Українки вибороли 2 медалі на ЧЄ з кульової стрільби

22 лютого, 2018 - 22:50
Фото: Мінмолодьспорту

В угорському Дьйорі продовжився розіграш медалей європейської першості з кульової стрільби (пневматична зброя) в якій бере участь українська команда, передає прес-служба Мінмолодьспорту.

Представниця "жовто-блакитних" Галина Авраменко у вправі ГП-11А виборола бронзову нагороду.

Команда України у складі Людмили Василюк, Вікторії Рибовалової та Галини Авраменко стала віце-чемпіонкою Європи у цій же вправі.

Нагадаємо, що Світоліна проходить у півфінал тенісного турніру в Дубаї.

Джерело: День

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