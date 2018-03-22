Британська рада оголосила про припинення діяльності в РФ

Британська рада (British Council) повідомила про припинення своєї діяльності в Росії.

Про це сказано на сайті організації.

"Британській раді наказано припинити діяльність у Росії відповідно до заяви Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Відповідно до цього ми скасували всі заплановані заходи і програми. Ми глибоко шкодуємо про це і дякуємо за ваше розуміння", - наголошується в заяві.

Як відомо, Британська рада - це міжнародна організація, що представляє Велику Британію в галузі культури і освіти. Її представництво працювало в Москві з 1959 року.

Раніше повідомлялося, що 5 березня в британському Солсбері екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль, який працював на британську розвідку, і його дочка Юлія були отруєні невідомою речовиною. Зараз потерпілі перебувають у критичному стані.

Пізніше Британія оголосила, що батько і дочка Скрипалі були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новічок", до виробництва якої може бути причетна Росія.