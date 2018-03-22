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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

Британська рада оголосила про припинення діяльності в РФ

22 березня, 2018 - 17:07
Фото Reuters

Британська рада (British Council) повідомила про припинення своєї діяльності в Росії.

Про це сказано на сайті організації.

"Британській раді наказано припинити діяльність у Росії відповідно до заяви Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Відповідно до цього ми скасували всі заплановані заходи і програми. Ми глибоко шкодуємо про це і дякуємо за ваше розуміння", - наголошується в заяві.

Як відомо, Британська рада - це міжнародна організація, що представляє Велику Британію в галузі культури і освіти. Її представництво працювало в Москві з 1959 року.

Раніше повідомлялося, що 5 березня в британському Солсбері екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль, який працював на британську розвідку, і його дочка Юлія були отруєні невідомою речовиною. Зараз потерпілі перебувають у критичному стані.

Пізніше Британія оголосила, що батько і дочка Скрипалі були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новічок", до виробництва якої може бути причетна Росія.

Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з РФ на високому рівні. Росія відповіла на це дзеркальними діями, заявивши про видворення з країни 23 британських дипломатів.

Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що уряд країни активно розглядає заходи щодо збільшення тиску на Росію і, у разі необхідності, буде готова застосувати їх у будь-який момент.

Сергій Скрипаль отримав у Британії притулок після обміну розвідниками між США і РФ у 2010 році.

Нагадаємо, що Литва розглядає висилку дипломатів РФ через отруєння Скрипаля.

Джерело: День

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