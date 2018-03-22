До України з Конго повернулися миротворці, які виконували завдання ООН

До Міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького прибув перший літак з 75 українськими військовослужбовцями зі складу 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго. Про це йдеться на сайті Міноборони.

"Гідна і сумлінна служба наших військовослужбовців — це підтримання іміджу нашої держави на міжнародній арені. Це утвердження України як держави, що прагне і бореться за мир у всьому світі. Крім того, це демонстрація на світовій арені професіоналізму українських військовослужбовців як миротворців", - наголосив заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України з морально-психологічного забезпечення генерал-майор Олександр Голоднюк.

Він зауважив, що до ротації всі військовослужбовці неодноразово виконували бойові завдання в районі проведення АТО.

Після короткого шикування та вручення старшому загону підполковнику Денису Перетятьку символічного українського короваю відбулося нагородження пам’ятними нагрудними знаками «Воїн-миротворець».

Як повідомлялося, вчора до Демократичної Республіки Конго, в рамках проведення чергової ротації 18 окремого вертолітного загону, для виконання завдань Місії ООН зі стабілізації відбула перша група українських вертолітників. Решта особового складу вертолітного загону двома авіарейсами днями відбудуть на африканський континент та замінять своїх колег.