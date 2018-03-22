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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

Генерал НАТО: Україна змогла істотно наблизитися до Альянсу

22 березня, 2018 - 09:12
Фото з архіву "Дня"

Голова Військового комітету НАТО генерал Петро Павло в інтерв'ю DW заявив, що за останні чотири роки Україна змогла істотно наблизитися до НАТО і назвав країну ключем до євроатлантичної безпеки.

"Україна вже провела вражаючі оборонні реформи і куди сильніше наблизилася до НАТО, але ще є робота, яку слід виконати", - сказав Павло.

Павло зазначив, що ВСУ підвищують можливість України вступити в НАТО до 2020 року, беручи участь у навчаннях і миротворчих місіях альянсу, наприклад, в Афганістані.

"НАТО та окремі країни-члени НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну - оскільки ми твердо віримо, що незалежна і стабільна Україна є ключем до євроатлантичної безпеки", - сказав Павло.

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