Ізраїль розслідуватиме витік даних з Facebook

У Ізраїлі розпочали розслідування щодо витоку персональних даних понад 50 млн користувачів соцмережі Facebook, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Мін'юст Ізраїлю перевірить, чи не були персональні дані громадян країни незаконно використані з порушенням права на приватне життя.

За ізраїльськими законами, приватні відомості можуть бути використані тільки з заздалегідь обумовленою метою та за згодою самої людини.

Раніше міністр юстиції Ізраїлю заявляв, що країна також вивчає можливість судового розгляду з Twitter в зв'язку з ігноруванням соцмережею вимог прибрати контент, який заохочує тероризм.

Глава і засновник Facebook Марк Цукерберг вже прокоментував скандал, який розгорається навколо соцмережі, пообіцявши забезпечити більш надійний захист даних.

Нещодавно стало відомо, що акції Facebook втратили 1,8% цього ранку на торгах Нью-Йоркської біржі через скандал, і на 10% з моменту початку викриттів.

Нагадаємо, що через зловживання даними Facebook відсторонено директора Cambridge Analytica.