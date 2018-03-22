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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

Київський аеропорт "Жуляни" перейменували на честь Сікорського

22 березня, 2018 - 16:25
Фото: kmr.gov.ua

На засіданні Київської міської ради депутати проголосували за присвоєння міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни) імені видатного авіаконструктора українського походження Ігоря Сікорського.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

Відтепер аеропорт носитиме назву КП Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) ім. Ігоря Сікорського.

Раніше перейменування аеропрорту погодили за всіма офіційними процедурами, уточнив заступник голови КМДА Олексій Резніков.

"Ми пройшли всі процедури щодо присвоєння аеропорту "Київ" (Жуляни) імені авіаконструктора Сікорського. Ми маємо згоду трудового колективу, комісія з питань найменувань підтримала цю ініціативу, громадські обговорення пройдені. Три профільні комісії Київради підтримали цей проект рішення", – заявив Олексій Резніков.

Авіаконструктор Ігор Сікорський – засновник компанії Sikorsky Aircraft, автор літаків-велетнів в тому числі Sikorsky S-29-A, конструктор першого в США літака-амфібії.

Навчаючись у Київському політехнічному інституті, Сікорський спроектував і побудував кілька гелікоптерів, літаків-біпланів. Ідею гелікоптера йому навіяли малюнки повітряного ґвинта Леонарда да Вінчі. У 1908-1912 роках побудував у Києві 6 моделей літаків і гелікоптер.

Джерело: День

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