Литва розглядає висилку дипломатів РФ через отруєння Скрипаля, - Грибаускайте

Президент Литви заявила, що розглядає можливість висилки російських дипломатів у зв'язку з отруєнням нервово-паралітичною речовиною колишнього російського шпигуна в британському Солсбері 4 березня.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на The Associated Press.

"Ми розглядаємо такі заходи", - заявила президент країни Даля Грибаускайте, відповідаючи на запитання, чи може Литва вжити такі ж заходи, як і Британія.

"Заходи можуть бути різноманітними, включаючи депортацію осіб, визначених нами, зокрема працівників розвідки, а також розширення списку Магнітського", - цитує Delfi заяву Грибаускайте.

Вона зазначила, що зрив роботи російської розвідувальної мережі в усіх європейських країнах є спільним завдання країн-членів ЄС.

Повідомляється, що на саміті Євросоюзу в четвер у Брюсселі Грибаускайте заявила, що пропонує свою повну підтримку уряду британського прем'єр-міністра Терези Мей.

Нагадаємо, що Джонсон пов'язує напад у Солсбері з "виборами" у РФ.