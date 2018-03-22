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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

Мей, Макрон та Меркель обговорять в Брюсселі отруєння Скрипаля

22 березня, 2018 - 19:56
Фото Reuters

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини проведуть спеціальні переговори в кулуарах саміту ЄС, щоб обговорити отруєння російського шпигуна у Солсбері.

Про це повідомляє ЄП із посиланням на джерела в Єлисейському палаці.

Прем'єр-міністр Тереза Мей, президент Еммануель Макрон та канцлер Ангела Меркель мають намір обговорити заяву, яку 28 країн-лідерів ЄС мають ухвалити з приводу нападу, в якому Британія звинувачує Росію.

Нагадаємо, що ЄС має об'єднатися, щоб протистояти загрозі з боку РФ.

Джерело: Європейська правда

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