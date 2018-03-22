Мей, Макрон та Меркель обговорять в Брюсселі отруєння Скрипаля

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини проведуть спеціальні переговори в кулуарах саміту ЄС, щоб обговорити отруєння російського шпигуна у Солсбері.

Про це повідомляє ЄП із посиланням на джерела в Єлисейському палаці.

Прем'єр-міністр Тереза Мей, президент Еммануель Макрон та канцлер Ангела Меркель мають намір обговорити заяву, яку 28 країн-лідерів ЄС мають ухвалити з приводу нападу, в якому Британія звинувачує Росію.

Нагадаємо, що ЄС має об'єднатися, щоб протистояти загрозі з боку РФ.