Мей, Макрон та Меркель обговорять в Брюсселі отруєння Скрипаля

22 березня, 2018 - 19:56
Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини проведуть спеціальні переговори в кулуарах саміту ЄС, щоб обговорити отруєння російського шпигуна у Солсбері.
Про це повідомляє ЄП із посиланням на джерела в Єлисейському палаці.
Прем'єр-міністр Тереза Мей, президент Еммануель Макрон та канцлер Ангела Меркель мають намір обговорити заяву, яку 28 країн-лідерів ЄС мають ухвалити з приводу нападу, в якому Британія звинувачує Росію.
Нагадаємо, що ЄС має об'єднатися, щоб протистояти загрозі з боку РФ.
Джерело: Європейська правда