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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

На хімічному заводі у Чехії стався вибух, 6 жертв

22 березня, 2018 - 14:16

У Чехії в місті Кралупи-на-Влтаві стався вибух на хімічному заводі. Про це повідомляє ЄП з посиланням на видання Novinky.

Вибух у виробничій зоні заводу стався близько 10.00. На місце події прибули пожежники і рятувальники.

"Це приватна компанія. Йдеться про вибух, не про пожежу. Після прибуття перших підрозділів рятувальників були знайдені тіла шести загиблих і декілька важко поранених" - повідомила речниця пожежної служби Центральної Богемії Владіміра Керекова.

На місці події працюють чотири рятувальні команди і гелікоптер.

Поліція перекрила дорожній рух в районі заводу і стверджує, що загрози для громадян немає.

Причини вибуху поки невідомі. На місце події працюють слідчі.

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