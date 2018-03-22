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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

ОБСЄ продовжила мандат місії на Донбасі ще на рік

22 березня, 2018 - 13:18
Фото Миколи Тимченка, "День"

ОБСЄ продовжила мандат Спеціальної моніторингової місії до 31 березня 2019 року. Про це повідомила прес-служба постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні в Twitter.

"Мандат СММ ОБСЄ продовжено до 31 березня 2019 року. Делегація України виголосила свою інтерпретуючу заяву, в якій наголосила, що СММ повинна мати повний і безперешкодний доступ до всієї території України включаючи Крим і Севастополь. Всі держави ЄС, США і Канада підтримали", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, обставини нинішніх виборів президента Росії викликали критику з боку спостерігачів ОБСЄ. На проведеній у Москві у понеділок, 19 березня, прес-конференції представники ОБСЄ заявили, що під час голосування російські виборці не мали, по суті, "реального вибору".

Джерело: День

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