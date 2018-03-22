Під тиском активістів Львівська міська рада визнала червоно-чорний прапор

Сьогодні, 22 березня, близько двох сотень активістів пікетували сесію Львівської міської ради. Вони вимагали від депутатів офіційно визнати червоно-чорний прапор і вивішувати його поряд з державним прапором у святкові чи жалобні дні, пов’язані з національно-визвольними змаганнями.

Мітинг зорганізували представники «Національного корпусу», «Правого сектору», ВО «Свободи», ОУН, «Соколу» та інших. Перед Ратушею вони розгорнули великий червоно-чорний прапор. Також у руках вони тримали червоно-чорні та національні прапори. Жодних партійних прапорів на мітинг вони не принесли.

«Ми прийшли сюди, щоб депутати проголосували за ухвалу, за якою червоно-чорний прапор має використовуватися на рівні з нашим державним у певні дати. Зокрема це день народження Степана Бандери, День Героїв, день створення ОУН тощо. Це дуже важливо, адже цей прапор є прапором боротьби. Під ним гинули воїни за Україну і гинуть зараз на сході України», – розповів керівник «Правого сектору Львівщини» Тарас Бобанич.

Також перед міськрадою розпалили вогнище в металевій бочці та поставили «Стовп ганьби». На ньому почепили фотографії мера Львова та тих депутатів, які не підтримали цю ухвалу під час голосування за неї 15 лютого.

Та цього разу депутати голосування за ухвалу підтримали 59 голосами. Тож тепер два прапори у Львові вивішуватимуть 1 січня, 3 лютого, 5 березня, 21 травня, у четверту неділю травня, 14 і 30 червня, 30 липня та 14 жовтня. В дні, коли сесія міської ради співпадатиме з визначеними дев’ятьма датами, червоно-чорний прапор розміщуватимуть і в сесійній залі.

Також у визначені дні буде розміщена символіка, пов’язана з іншими визначними подіями національно-визвольної боротьби та вшануванням пам’яті борців, зокрема, символіка Збройних сил України, «Пласту» та інша.

Позитивне голосування цієї ухвали активісти відзначили спільним прочитанням «Молитви українського націоналіста» та запалюванням фаєрів.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора