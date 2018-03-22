Рада ухвалила законопроект, який дозволяє Нацполіції звертатися із клопотаннями до місцевих судів

Верховна Рада ухвалила законопроект № 8151, яким дозволила слідчим Нацполіції звертатися із клопотаннями до місцевих судів, а не до певного суду в області. "За" проголосували 256 народних депутатів, передає "112 Україна".

Згідно пояснювальної записки, ухвалення Радою закону про зміни до процесуальних кодексів призвело до того, що слідчі всіх підрозділів Нацполіції змушені звертатися з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження лише в один суд, що знаходиться за місцем розташування Головного управління Нацполіції в окремій області.

Законопроект дозволяє слідчим Нацполіції звертатися до місцевих судів із клопотаннями щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення обшуку чи обрання запобіжних заходів, призначення експертизи.

Закон набере чинності наступного дня після публікації.