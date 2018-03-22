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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

Рада Європи опублікувала доповідь про корупцію в РФ

22 березня, 2018 - 18:51
Фото Reuters

Група держав Ради Європи проти корупції у доповіді щодо ситуації в РФ надала рекомендації російській владі щодо прозорості і підзвітності парламентарів, суддів та прокурорів.

Нова доповідь GRECO опублікована у четвер.

"Як відображено у попередніх доповідях GRECO по Російській Федерації, корупція вже давно є серйозною і широкою проблемою в країні. Влада сама визнала необхідність протидії корупції і вже зробила ряд заходів у цьому напрямку... Водночас серед широкої громадськості підвищуються обізнаність і очікування щодо питання протидії корупції. Ця доповідь демонструє, що Російській Федерації необхідно продовжувати свої зусилля в конкретних сферах діяльності, відображених у ній", - йдеться у документі.

Відносно членів парламенту GRECO підкреслює необхідність підвищення прозорості законодавчого процесу, зокрема шляхом проведення громадських консультацій по законопроектах та сприяння акредитації ЗМІ, що висвітлюють роботу парламенту, зокрема надання його в розумні терміни. GRECO також закликає прийняти і опублікувати Кодекс етики (поведінки) як для представників Державної Думи, так і Ради Федерації.

Також у документі містяться рекомендації зробити декларування доходів більш прозорим і розкривати джерела доходів, що також адресується суддям.

GRECO впевнені, що чесність суддів має бути забезпечена і посилена за допомогою прозорішого процесу їхнього відбору, декларування доходів і обмеження їхнього імунітету.

Крім того, GRECO вказує, що в Росії є потреба більшої відкритості у процесі найму прокурорів та розподілу їм справ.

Для усіх трьох категорій - парламентарів, суддів і прокурорів - GRECO рекомендує розробити інструкцію для повідомлення про отримані від третіх осіб подарунки будь-якого виду, включаючи подарунки в натуральній формі.

Від Російської Федерації очікується надання звіту про хід виконання рекомендацій GRECO до 30 квітня 2019 року.

Нагадаємо, що Литва розглядає висилку дипломатів РФ через отруєння Скрипаля.

Джерело: День

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