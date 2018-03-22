Рада Європи опублікувала доповідь про корупцію в РФ

Група держав Ради Європи проти корупції у доповіді щодо ситуації в РФ надала рекомендації російській владі щодо прозорості і підзвітності парламентарів, суддів та прокурорів.

Нова доповідь GRECO опублікована у четвер.

"Як відображено у попередніх доповідях GRECO по Російській Федерації, корупція вже давно є серйозною і широкою проблемою в країні. Влада сама визнала необхідність протидії корупції і вже зробила ряд заходів у цьому напрямку... Водночас серед широкої громадськості підвищуються обізнаність і очікування щодо питання протидії корупції. Ця доповідь демонструє, що Російській Федерації необхідно продовжувати свої зусилля в конкретних сферах діяльності, відображених у ній", - йдеться у документі.

Відносно членів парламенту GRECO підкреслює необхідність підвищення прозорості законодавчого процесу, зокрема шляхом проведення громадських консультацій по законопроектах та сприяння акредитації ЗМІ, що висвітлюють роботу парламенту, зокрема надання його в розумні терміни. GRECO також закликає прийняти і опублікувати Кодекс етики (поведінки) як для представників Державної Думи, так і Ради Федерації.

Також у документі містяться рекомендації зробити декларування доходів більш прозорим і розкривати джерела доходів, що також адресується суддям.

GRECO впевнені, що чесність суддів має бути забезпечена і посилена за допомогою прозорішого процесу їхнього відбору, декларування доходів і обмеження їхнього імунітету.