Рада Європи опублікувала доповідь про корупцію в РФ

Група держав Ради Європи проти корупції у доповіді щодо ситуації в РФ надала рекомендації російській владі щодо прозорості і підзвітності парламентарів, суддів та прокурорів.
Нова доповідь GRECO опублікована у четвер.
"Як відображено у попередніх доповідях GRECO по Російській Федерації, корупція вже давно є серйозною і широкою проблемою в країні. Влада сама визнала необхідність протидії корупції і вже зробила ряд заходів у цьому напрямку... Водночас серед широкої громадськості підвищуються обізнаність і очікування щодо питання протидії корупції. Ця доповідь демонструє, що Російській Федерації необхідно продовжувати свої зусилля в конкретних сферах діяльності, відображених у ній", - йдеться у документі.
Відносно членів парламенту GRECO підкреслює необхідність підвищення прозорості законодавчого процесу, зокрема шляхом проведення громадських консультацій по законопроектах та сприяння акредитації ЗМІ, що висвітлюють роботу парламенту, зокрема надання його в розумні терміни. GRECO також закликає прийняти і опублікувати Кодекс етики (поведінки) як для представників Державної Думи, так і Ради Федерації.
Також у документі містяться рекомендації зробити декларування доходів більш прозорим і розкривати джерела доходів, що також адресується суддям.
GRECO впевнені, що чесність суддів має бути забезпечена і посилена за допомогою прозорішого процесу їхнього відбору, декларування доходів і обмеження їхнього імунітету.
Крім того, GRECO вказує, що в Росії є потреба більшої відкритості у процесі найму прокурорів та розподілу їм справ. Для усіх трьох категорій - парламентарів, суддів і прокурорів - GRECO рекомендує розробити інструкцію для повідомлення про отримані від третіх осіб подарунки будь-якого виду, включаючи подарунки в натуральній формі. Від Російської Федерації очікується надання звіту про хід виконання рекомендацій GRECO до 30 квітня 2019 року. Нагадаємо, що Литва розглядає висилку дипломатів РФ через отруєння Скрипаля.
Крім того, GRECO вказує, що в Росії є потреба більшої відкритості у процесі найму прокурорів та розподілу їм справ.
Для усіх трьох категорій - парламентарів, суддів і прокурорів - GRECO рекомендує розробити інструкцію для повідомлення про отримані від третіх осіб подарунки будь-якого виду, включаючи подарунки в натуральній формі.
Від Російської Федерації очікується надання звіту про хід виконання рекомендацій GRECO до 30 квітня 2019 року.
Нагадаємо, що Литва розглядає висилку дипломатів РФ через отруєння Скрипаля.