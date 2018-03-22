Реабілітаційний центр у Дніпрі за час своєї роботи надав допомогу 1700 воїнам АТО, - Резніченко

Створений у 2015 році за ініціативою Дніпропетровської обласної державної адміністрації реабілітаційний центр за час своєї роботи надав допомогу 1700 воїнам АТО, з них 170 - тільки з початку 2018 року.

"У реабілітаційному центрі в Дніпрі оздоровлюються хлопці з усієї області. В цьому році установа прийняла вже більше 170 демобілізованих учасників АТО", - сказав голова області Валентин Резніченко.

Резніченко також зазначив, що пройти реабілітацію в центрі можуть і близькі родичі загиблих бійців. При цьому лікування та всі процедури, що надаються центром, безкоштовні.

Реабілітаційний центр оснащений сучасною апаратурою, а медперсонал має високу кваліфікацію. Медична допомога надається в комплексі з психологічною. Зокрема, в центрі застосовують арт- і театротерапію. Середня тривалість курсу реабілітації становить 21 день.

Крім того, реабілітаційний центр допомагає учасникам АТО та їхнім сім'ям з оформленням документів і поданням заявок на отримання земельних ділянок, а також має можливість направляти дітей воїнів в санаторії.

За даними Дніпропетровської ОДА, ще один подібний центр наразі будується на базі курорту "Солоний лиман", де разом з традиційним санаторно-курортним лікуванням будуть проводитися і реабілітаційні програми. Цей центр розрахований на надання допомоги 1000 бійців щорічно.

Валентин Резніченко нагадав, що для демобілізованих бійців при обладміністрації працюють групи допомоги при працевлаштуванні, а також курси англійської мови та ІТ. "Ми, як команда Президента Петра Порошенка і як область, прилегла до окупованих територій, і в подальшому будемо надавати допомогу нашим воїнам", - сказав Резніченко.