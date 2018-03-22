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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

Регламентний комітет почав розглядати можливість арешту Савченко

22 березня, 2018 - 09:27
Фото з архіву "Дня"

Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради розпочав розгляд подань, внесених генеральним прокурором щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт народного депутата Надії Савченко, передає Укрінформ.

У конференц-залі парламенту присутній генпрокурор Юрій Луценко.

Надія Савченко також прийшла на засідання.

Як повідомлялося, Регламентний комітет ВР переніс із середи на четвер розгляд питання щодо подань генпрокурора про надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт народного депутата Надії Савченко.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 15 березня у парламенті заявив про наявність у слідства незаперечних доказів того, що Савченко особисто планувала теракт у ВР. Того ж дня він направив до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Савченко.

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