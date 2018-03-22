Росія надавала зброю для здійснення терактів проти вищого керівництва України, - Луценко

Правоохоронці мають докази участі Російської Федерації в наданні зброї для здійснення терактів проти вищого керівництва України. Про це генеральний прокурор Юрій Луценко заявив під час засідання Регламентного комітету Верховної Ради, де розглядається питання про притягнення нардепа Надії Савченко до кримінальної відповідальності, передає "112 Україна".

"Ми маємо факти, які доводять участь РФ, як ворога української держави, у наданні зброї особам, які запланували і готувалися до вчинення терористичного акту проти вищого керівництва держави, мирного населення столиці з метою повалення конституційного ладу", - сказав він.

Нагадаємо, 15 березня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради три подання на нардепа Надію Савченко. Савченко підозрюють у підготовці терактів у сесійній залі Верховної Ради. За словами Юрія Луценка, слідство має докази того, що вона планувала знищити бойовими гранатами дві ложі, а за допомогою автоматів добивати тих, хто виживе.