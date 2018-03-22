Саркозі прийняв Каддафі з розпростертими обіймами, - експерт

Через якийсь час після одержання грошей на передвиборчу кампанію Саркозі прийняв Каддафі з розпростертими обіймами. Йому навіть було дозволено поставити свій шатер у саду Єлисейського палацу, це було щось абсолютно небувале для Франції. Про це говорить директор російського бюро журналу Politique Diplomatic у Парижі Галина АККЕРМАН у коментарі газеті "День".

"Провина Саркозі посилюється ще тим, що після того, як він, мабуть, отримав ці гроші, були взяті якісь зворотні зобов’язання стосовно Каддафі. Він отримав їх не від якогось багатого бізнесмена, а від глави держави, і при цьому не надто чистої репутації", - говорить Аккерман.

Як зауважила директор, через якийсь час після передбачуваного одержання цих грошей Саркозі прийняв Каддафі з розпростертими обіймами та дозволив поставити свій шатер у саду Єлисейського палацу.

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