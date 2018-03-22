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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

Саркозі прийняв Каддафі з розпростертими обіймами, - експерт

22 березня, 2018 - 11:39
Фото Reuters

Через якийсь час після одержання грошей на передвиборчу кампанію Саркозі прийняв Каддафі з розпростертими обіймами. Йому навіть було дозволено поставити свій шатер у саду Єлисейського палацу, це було щось абсолютно небувале для Франції. Про це говорить директор російського бюро журналу Politique Diplomatic у Парижі Галина АККЕРМАН у коментарі газеті "День".

"Провина Саркозі посилюється ще тим, що після того, як він, мабуть, отримав ці гроші, були взяті якісь зворотні зобов’язання стосовно Каддафі. Він отримав їх не від якогось багатого бізнесмена, а від глави держави, і при цьому не надто чистої репутації", - говорить Аккерман.

Як зауважила директор, через якийсь час після передбачуваного одержання цих грошей Саркозі прийняв Каддафі з розпростертими обіймами та дозволив поставити свій шатер у саду Єлисейського палацу.

Більше читайте за посиланням Розплата за зв’язки з Каддафі.

Джерело: День

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