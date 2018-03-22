СБУ повідомила про підозру та затримала Савченко

Народному депутату Надії Савченко повідомили про підозру і затримали в будівлі Верховної Ради, передає "112 Україна".

"На підставі постанови Верховної Ради України від 22 березня 2018 року про зняття з народного депутата України Савченко Надії Вікторівни депутатської недоторканності, надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання, а також обрання запобіжного заходу в порядку ст. 208 КПК України затримую вас за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 ККУ, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, 1 ч. ст. 109 ККУ, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 КК, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 ККУ, а також ч. 1 ст. 258 зі значком 3 КК. Вручаю вам пам'ятку підозрюваної особи. Тут ваші права та обов'язки. Пропоную вам пройти зі мною до управління СБУ в Києві та Київській області для складання протоколу затримання, а також застосування до вас заходів, передбачених законодавством України", - йдеться в тексті підозри, зачитаної Савченко слідчим СБУ.

Депутат після зачитування підозри разом із правоохоронцями вийшла з будівлі Ради. Наразі вона разом зі слідчим СБУ йде вулицею до будівлі управління спецслужби в Києві та Київській області, їх оточують численні прихильники Савченко та журналісти. Зазначимо, що силовики запропонували Савченко прибути до СБУ на автомобілі, вона відмовилася і зголосилася йти пішки.

Зазначимо, столичний главк СБУ розташований у центрі Києва на Аскольдовому провулку, неподалік від станції метро "Арсенальна".

Раніше сьогодні Савченко позбавили депутатської недоторканності. Депутати також дозволили її затримання та арешт.

Нагадаємо, сьогодні регламентний комітет Верховної Ради дав згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Надії Савченко.

Зазначимо, що 15 березня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради три подання на нардепа Надію Савченко. Її підозрюють у підготовці терактів у сесійній залі Верховної Ради. За словами Луценка, слідство має докази того, що вона планувала знищити бойовими гранатами дві ложі, а за допомогою автоматів добивати тих, хто виживе.