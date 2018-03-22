Судове засідання у справі Савченко призначено на 23 березня, - адвокат

Засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату України Надії Савченко відбудеться завтра, 23 березня, приблизно о 9:00.

Про це під час брифінгу повідомив адвокат нардепа Дмитро Бугай, передає УНН.

“Генпрокурор Юрій Луценко пред’явив підозру Савченко, після цього було затримання її в порядку статті 208, проведено допит, і завтра, орієнтовно на 9:00, буде засідання в Шевченківському райсуді з метою обрання запобіжного заходу. Слідство клопоче, за підтримкою ГПУ, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ми отримали подання з додатками, будемо зараз вночі вивчати його і намагатись реагувати”, - повідомив Бугай.

Нагадаємо, що ГПУ проситиме суд арештувати Савченко.