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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

Судове засідання у справі Савченко призначено на 23 березня, - адвокат

22 березня, 2018 - 20:28
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату України Надії Савченко відбудеться завтра, 23 березня, приблизно о 9:00.

Про це під час брифінгу повідомив адвокат нардепа Дмитро Бугай, передає УНН.

“Генпрокурор Юрій Луценко пред’явив підозру Савченко, після цього було затримання її в порядку статті 208, проведено допит, і завтра, орієнтовно на 9:00, буде засідання в Шевченківському райсуді з метою обрання запобіжного заходу. Слідство клопоче, за підтримкою ГПУ, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ми отримали подання з додатками, будемо зараз вночі вивчати його і намагатись реагувати”, - повідомив Бугай.

Нагадаємо, що ГПУ проситиме суд арештувати Савченко.

Джерело: УНН

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