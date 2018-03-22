Трамп оголосив Китаю "торгівельну війну"

Президент США Дональд Трамп в четвер доручив торговому представнику Роберту Лайтхайзеру забезпечити введення тарифів на імпорт китайських товарів у розмірі щонайменше у 50 млрд доларів для відшкодування ймовірного розкрадання американської інтелектуальної власності.

Про це повідомили в четвер чиновники Білого дому, передає УНН.

Як пише видання, Лайтхайзер і його відомство повинні будуть підготувати перелік китайських товарів, на які будуть поширені мита США, протягом 15 днів.

Підписавши розпорядження про тарифи, Трамп сказав журналістам, що воно “було першим з багатьох”.