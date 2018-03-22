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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

Трамп оголосив Китаю "торгівельну війну"

22 березня, 2018 - 22:25
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп в четвер доручив торговому представнику Роберту Лайтхайзеру забезпечити введення тарифів на імпорт китайських товарів у розмірі щонайменше у 50 млрд доларів для відшкодування ймовірного розкрадання американської інтелектуальної власності.

Про це повідомили в четвер чиновники Білого дому, передає УНН.

Як пише видання, Лайтхайзер і його відомство повинні будуть підготувати перелік китайських товарів, на які будуть поширені мита США, протягом 15 днів.

Підписавши розпорядження про тарифи, Трамп сказав журналістам, що воно “було першим з багатьох”.

Джерело: УНН

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