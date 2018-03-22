У Британії дозволили взяти зразки крові у Скрипаля та його доньки

У Британії дозволили взяти у Сергія Скрипаля та його доньки Юлії зразки крові, щоб передати їх на дослідження експертам з хімічної зброї.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Суд зазначив, що колишній російський шпигун Сергій Скрипаль та дочка досі перебувають у комі, тому не мають можливості самостійно дати дозвіл на тестування крові.

Аналіз зразків допоможе експертам краще дослідити отруйну речовину, яку застосували проти Скрипалів.

Нагадаємо, що Мей, Макрон та Меркель обговорять в Брюсселі отруєння Скрипаля.