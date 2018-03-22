Легенди бувають правдивіші за історію.
Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

У Британії дозволили взяти зразки крові у Скрипаля та його доньки

22 березня, 2018 - 21:28
Фото Reuters

У Британії дозволили взяти у Сергія Скрипаля та його доньки Юлії зразки крові, щоб передати їх на дослідження експертам з хімічної зброї.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Суд зазначив, що колишній російський шпигун Сергій Скрипаль та дочка досі перебувають у комі, тому не мають можливості самостійно дати дозвіл на тестування крові.

Аналіз зразків допоможе експертам краще дослідити отруйну речовину, яку застосували проти Скрипалів.

Нагадаємо, що Мей, Макрон та Меркель обговорять в Брюсселі отруєння Скрипаля.

Більше новин

Україна вітає продовження мандату місії ОБСЄ на Донбасі, - МЗС
На весілля принца Гаррі і Меган Маркл запросили 600 гостей
Мей, Макрон та Меркель обговорять в Брюсселі отруєння Скрипаля
У Латвії затвердили перехід російських шкіл на державну мову
Рада Європи опублікувала доповідь про корупцію в РФ
ЄС має об'єднатися, щоб протистояти загрозі з боку РФ, - Мей

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 