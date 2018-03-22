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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

У Франції проводять страйк відразу 7 профспілок

22 березня, 2018 - 10:12
Фото Reuters

Сьогодні, 22 березня, у Франції оголосили страйк відразу 7 профспілок. Причина - новий Кодекс праці, який просуває уряд і президент Еммануель Макрон. Профспілки незадоволені новими умовами праці та правилами виходу на пенсію. Про це повідомляє France24.

Очікується, що сьогодні по всій Франції буде працювати тільки 30% поїздів. До страйку приєдналася і Air France, яка пообіцяла скасувати до 40% рейсів. Беруть участь у страйку медики і працівники сфери освіти.

Тим не менш, основна увага приділяється страйку залізничників - вони пообіцяли страйкувати до 28 червня у режимі 2 дні через 5, і в 2 страйкових дня будуть працювати всього 30% поїздів.

Всього у Франції заплановано понад 140 протестів, причому найбільші з них будуть проходити біля монумента Бастилії в центрі Парижа у другій половині дня. Профспілки очікують 25 тисяч демонстрантів.

Дату 22 березня було обрано навмисно, щоб повторити початок загальнонаціональних протестів в 1968 році, які призвели до найбільшого в історії страйку і сумно відомих вуличних боїв між поліцією і студентами в Парижі в травні того ж року.

Джерело: 112 Україна

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