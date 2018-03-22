У Латвії затвердили перехід російських шкіл на державну мову

Сейм Латвії в третьому читанні прийняв поправки до закону про освіту, які передбачають поступовий перехід шкіл національних меншин на навчання державною мовою, передає УНН.

Проект поправок, підготовлений Міносвіти і науки Латвії, передбачає провести реформу в навчальних закладах нацменшин в 2021/2022 навчальному році, встановивши двомовне дошкільне навчання.

Так, у початковій школі (1-6-ті класи) навчання здійснюється за трьома моделями (при цьому 50% предметів викладається латиською мовою), на завершальному етапі основної освіти (7-9-ті класи) 80% навчального процесу забезпечується державною мовою. У середній школі (10-12-ті класи) - навчання йде тільки латиською мовою, за винятком предметів, пов’язаних з рідною мовою (рідна мова та література).

Зазначимо, наразі в Латвії у школах для нацменшин 60 відсотків викладання здійснюється державною мовою, 40 відсотків мовою нацменшини. Реформа освіти в Латвії передбачає, що навчання латиською становитиме 80%, мовою меншини - 20%. Росіяни і “російськомовні” в Латвії вже кілька разів протестували проти цього.