У неділю в Мельбурні відбудеться перша гонка нового сезону "Формули-1"

Уболівальники чекають на нові технічні рішення у цьому спорті більше, ніж на зміни на подіумі, включаючи якісь зміни в правилах, регламенті та інше.

Льюїс Хемілтон, основний фаворит цієї гонки, заявив, що йому б хотілося побачити більше боротьби і менше передбачуваності. Думки фахівців про цей сезон вселяють оптимізм щодо того, що боротьба буде запеклою.

Спираючись на передсезонні тести і слова представників команд "Феррарі", "Ред Булл" і "Мерседес", рівень болідів майже однаковий.

Не зовсім зрозуміло, на що готова "Хонда" після розриву співпраці з "Макларен".

Для "Рено" цей сезон буде важким, поки що не все гаразд з їх новим двигуном.

Борис БОЕР