У неділю в Мельбурні відбудеться перша гонка нового сезону "Формули-1"

22 березня, 2018 - 21:52
Уболівальники чекають на нові технічні рішення у цьому спорті більше, ніж на зміни на подіумі, включаючи якісь зміни в правилах, регламенті та інше.
Льюїс Хемілтон, основний фаворит цієї гонки, заявив, що йому б хотілося побачити більше боротьби і менше передбачуваності. Думки фахівців про цей сезон вселяють оптимізм щодо того, що боротьба буде запеклою.
Спираючись на передсезонні тести і слова представників команд "Феррарі", "Ред Булл" і "Мерседес", рівень болідів майже однаковий.
Не зовсім зрозуміло, на що готова "Хонда" після розриву співпраці з "Макларен".
Для "Рено" цей сезон буде важким, поки що не все гаразд з їх новим двигуном.
Борис БОЕР
Джерело: День