У Словаччині призначили новий уряд

Словацький президент Анджей Кіска призначив головою уряду Петра Пеллегріні після того, як колишній прем’єр-міністр подав у відставку через ситуацію у країні після вбивства журналіста Яна Куцяка. Про це повідомляє Aktuality.

22 березня президент Словаччини Анджей Кіска призначив Петра Пеллегріні на посаду прем’єр-міністра країни.

Повідомляється, що голова уряду вже змінив деяких членів кабінету міністрів. Зокрема, призначив Любіцу Лашкову міністром культури, Габор Галя очільником Департаменту юстиції і Андреа Калавську міністром охорони здоров'я.

Пеллегріні сьогодні вперше зустрінеться зі своїм новим кабінетом, під час зустрічі вони повинні ухвалити програмну заяву. Протягом місяця уряд має отримати вотум довіри парламенту.