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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

У США збільшили видатки на підтримку України

22 березня, 2018 - 10:34
Фото з архіву "Дня"

У Конгресі США представили погоджений Сенат та Палатою представників закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, у якому збільшено видатки на підтримку України. Про це повідомили у посольстві України в США у Facebook.

Зокрема у Консолідованому законі про бюджет загальний обсяг допомоги Україні визначили в обсязі 620,700 мільйонів доларів.

Так, по лінії Пентагону для надання військово-технічної допомоги Україні виділять 200 мільйонів доларів, що на 50 мільйонів більше за асигнування 2017 року.

Кошторис допомоги Україні по лінії Державного департаменту США та причетних агентств визначили у сумі 420,700 мільйонів доларів. Ця сума на 10 мільйонів перевищує відповідні видатки минулого року.

Перед набуттям чинності Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік має бути схвалений Сенатом і Палатою представників та підписаний президентом США.

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